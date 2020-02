E’ stato un recupero in tempi da record e senza ricadute sul traffico quello effettuato nella serata di ieri lungo la scarpata laterale dell’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo, dove una bisarca ha ribaltato il rimorchio che trasportava cinque automobili.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Stradale Menafra di Sala Consilina con una speciale gru adatta a questo genere di delicato intervento. Non è stato semplice recuperare il rimorchio della bisarca e le vetture, ormai danneggiate dopo l’impatto, in un luogo abbastanza impervio e agendo direttamente dalla corsia di emergenza dell’A2. Ma tutto è stato risolto in tempi eccezionali ed in tarda serata si è ristabilita la normalità.

Da evidenziare il fatto che, nonostante l’accaduto, il traffico non ha subito alcun rallentamento. Presenti sul posto le squadre dell’Anas che hanno provveduto a ripristinare la viabilità.

Inoltre prezioso è stato il contributo da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, diretti dal caposquadra Alessandro Morello. Rilievi del caso affidati alla Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina agli ordini dell’Ispettore Nicola Molinari.

