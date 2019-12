Neonato nasce prematuro e muore dopo alcuni giorni.

Il piccolo è nato nei giorni scorsi presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla da una donna residente a Teggiano giunta alla 26^ settimana di gestazione.

La mamma è arrivata in ospedale in preda alle contrazioni e ha partorito naturalmente. Subito dopo il neonato, di 900 grammi, è stato trasferito in eliambulanza presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione.

Oggi, dopo quattro giorni, il cuoricino del piccolo ha smesso di battere.

– Claudia Monaco –