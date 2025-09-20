Paura questa mattina a Caselle in Pittari dove un bambino di 3 anni è stato azzannato da un cane.

Pare che l’animale, di proprietà di un familiare, l’abbia afferrato alla testa.

Allertati i sanitari del 118 sono giunti subito sul posto e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il bimbo all’ospedale “San Luca” Vallo della Lucania per le cure del caso. Sul luogo dell’accaduto presenti i Carabinieri della Stazione di Sanza e il sindaco di Caselle in Pittari.

Tutta la comunità è in apprensione per il bambino.