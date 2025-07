E’ indagata la coppia di marocchini che nei giorni scorsi si sono dati alla fuga dopo aver sottratto la figlioletta di pochi mesi ricoverata al “Ruggi”.

I due erano giunti al pronto soccorso con la piccola in gravi condizioni: dalle analisi era poi risultata positiva alla cocaina. La coppia si era poi data velocemente alla fuga approfittando di un momento di distrazione del personale.

Venerdì scorso il lieto fine: la bimba è stata ritrovata a Striano e le sue condizioni sembrerebbero buone ed è ricoverata al “Santobono”.

Nel frattempo indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salerno diretti dal Maggiore Antonio Corvino: la coppia è indagata per il reato di sottrazione di minore e lesioni (per l’intossicazione da cocaina). Non è escluso che venga contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale: dopo essere stati intercettati, infatti, i genitori della piccola avrebbero opposto resistenza nell’affidare la bimba ai sanitari del 118.

Saranno inoltre avviate le procedure per affidare la piccola, appena verrà dimessa, ad una struttura di accoglienza. Un altro figlio della coppia, nel frattempo, è stato già affidato ad una struttura.

Articolo correlato:

25/06/2025 – Bimba di pochi mesi positiva alla cocaina portata via dal “Ruggi” dai genitori. Ritrovati nel napoletano