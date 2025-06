Un anno di reclusione, con pena sospesa a fronte del pagamento di una provvisionale di 25mila euro, è la condanna giunta a termine del processo celebrato con rito abbreviato a carico di una 60enne alla guida dell’auto che il 18 luglio 2023 investì la piccola Evelina Ostapiuk a Potenza.

Era accusata di concorso in omicidio stradale.

La bimba di origini ucraine all’epoca dei tragici fatti avrebbe dovuto compiere 6 anni ed era arrivata da poco in Basilicata insieme alla famiglia fuggita dalla guerra nel suo Paese di origine.

Quando fu investita dall’auto condotta dalla donna stava attraversando la strada con un monopattino giocattolo nel Rione Lucania.

La 60enne, secondo il Gup Salvatore Pignata che ha emesso la sentenza di condanna, non avrebbe ridotto la velocità in considerazione delle caratteristiche della strada. Il pm Robustella aveva chiesto per l’imputata la pena di 1 anno e 4 mesi.

E’ stata assolta dall’ipotesi di concorso per omessa vigilanza la mamma della piccola Evelina che era con lei al momento dell’incidente. Il papà della bimba, costituitosi parte civile, è stato assistito dall’avvocato Guglielmo Binetti.

