Ancora nessuna traccia della coppia di origini marocchine che ieri mattina ha portato via, senza consenso medico, la figlioletta di 4 mesi dal reparto di Pediatria dell’ospedale di Salerno, dove la piccola era ricoverata per un’intossicazione da cocaina.

Sono ore di ricerche a tappeto da parte delle Forze delll’Ordine in tutta la provincia di Salerno, soprattutto nelle campagne e nei quartieri: i due sembrerebbero svaniti nel nulla. Da una prima ricostruzione erano da tempo senza fissa dimora dopo essere stati sfrattati da un appartamento a Eboli.

La posizione dei due fuggitivi potrebbe aggravarsi, ma a preoccupare in queste ore è soprattutto lo stato di salute della piccola, arrivata al “Ruggi” in condizioni disperate.

La scoperta dell’intossicazione da cocaina è emersa dall’esame delle urine effettuato poco dopo il ricovero: immediatamente è scattata la segnalazione e gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono giunti in ospedale. L’assorbimento della sostanza sarebbe avvenuto per via diretta, in quanto la madre avrebbe dichiarato di non allattare.

All’alba, dopo un interrogatorio in Questura, il padre si sarebbe recato in ospedale portando via bambina e compagna. Indagini in queste ore per chiarire tutti gli aspetti legati alla vicenda e per ritrovare la bimba sana e salva.

