Bici elettrica rubata davanti ad un negozio di Agropoli. Ladro ripreso dalle telecamere
Furto ieri pomeriggio ad Agropoli.
Uno straniero ha rubato la bici elettrica ferma davanti ad un punto vendita di prodotti caseari.
A denunciare l’accaduto sui social è stata la proprietaria che ha pubblicato anche il video del furto avvenuto in pochi minuti.
“Alle 16:45 è stata rubata una bici elettrica del punto vendita in via Risorgimento. Le telecamere hanno individuato un ragazzo di colore con canotta nera, bermuda bianchi e cappello nero. La bici è blu e gialla logata ‘Althea’. Se qualcuno la vedesse in giro, cortesemente allerti le Forze dell’Ordine” scrive.