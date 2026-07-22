Furto ieri pomeriggio ad Agropoli.

Uno straniero ha rubato la bici elettrica ferma davanti ad un punto vendita di prodotti caseari.

A denunciare l’accaduto sui social è stata la proprietaria che ha pubblicato anche il video del furto avvenuto in pochi minuti.

“Alle 16:45 è stata rubata una bici elettrica del punto vendita in via Risorgimento. Le telecamere hanno individuato un ragazzo di colore con canotta nera, bermuda bianchi e cappello nero. La bici è blu e gialla logata ‘Althea’. Se qualcuno la vedesse in giro, cortesemente allerti le Forze dell’Ordine” scrive.