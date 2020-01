Una grande soddisfazione per Francesco Murano, giovane stilista di Buccino, che ha vestito con una sua creazione di moda l’artista internazionale Beyoncé in occasione della festa Pre-Grammy di Clive Davis che si è svolta sabato scorso. L’evento ha anticipato la 62^ edizione dei Grammy Awards che si è tenuta il giorno seguente presso lo Staples Center di Los Angeles.

Murano ha realizzato per la cantante un minidress della sua collezione “Ossimoro Plastico” grazie alla quale ha vinto il Premio Franca Sozzani in occasione del Milano Moda Graduate 2020, uno speciale riconoscimento conferitogli da Sara Sozzani Maino, Deputy Editor in chief di Vogue Italia e Head di Vogue Talents.

Beyoncé ha indossato l’abito blazer grigio drappeggiato al Roc Nation Brunch di Los Angeles. La creazione fa parte della collezione Primavera-Estate 2020.

La stylist di Beyoncé, Zerina Akers, ha scelto gli abiti di Francesco, ex studente di IED Moda Milano, anche per altre occasioni e le calzature bianche ai piedi della cantante pop per il video della canzone “Spirit”, che fa parte della colonna sonora del film “Il Re Leone”, sempre firmate da Murano.

– Chiara Di Miele –