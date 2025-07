Sarà l’attore e conduttore Rai Beppe Convertini a interpretare l’Imperatore Carlo V in occasione della XXVIII edizione della rievocazione storica “Padula in festa per Carlo V – La Frittata delle Mille Uova”, in programma dall’8 al 10 agosto presso la Certosa di San Lorenzo.

Volto noto della televisione italiana e attualmente conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, Convertini prenderà parte alla rappresentazione storica che ricorda il passaggio dell’Imperatore a Padula nel 1535, durante il suo rientro in Italia dopo la vittoriosa campagna militare contro l’ammiraglio ottomano Khayr al-Din, detto Barbarossa, a Tunisi.

Secondo le fonti storiche, Carlo V fu ospitato dai monaci della Certosa dove gli fu offerto un banchetto in suo onore. Tra le pietanze preparate, si narra della celebre “Frittata delle Mille Uova”, preparata nella grande cucina del monastero con l’aiuto della popolazione locale.

L’episodio è stato riportato per la prima volta nel 1640 dallo storico Camillo Tutini e successivamente dall’abate Pacichelli e da Costantino Gatta, che documentarono l’ospitalità riservata all’Imperatore, alla sua corte e al suo esercito.

La storia è stata anche oggetto di rappresentazione cinematografica nel film “C’era una volta” di Francesco Rosi, girato in Certosa nel 1967 con Sofia Loren e Omar Sharif.

La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco di Padula, presieduta da Vincenzo Petrizzo, coinvolge oltre 200 figuranti, i Cavalieri della Bolla Pontificia di Cava de’ Tirreni, i Cavalieri di Carlo V e si articola in cortei storici, spettacoli di musica e giocoleria, fino alla preparazione pubblica della frittata, realizzata con una grande padella costruita artigianalmente secondo principi ispirati ai disegni di Leonardo da Vinci.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara Vincenzo Petrizzo – di accogliere un volto così amato e riconoscibile come Beppe Convertini che con la sua sensibilità e il forte legame con il territorio italiano saprà interpretare con grande autenticità il ruolo di Carlo V. La manifestazione rappresenta per noi non solo un momento identitario e culturale, ma anche una leva concreta per la promozione turistica del nostro territorio. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio di straordinario valore, è al centro di un evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori e che genera un indotto importante per l’economia locale, dalle strutture ricettive alla ristorazione, fino ai piccoli produttori artigianali”.

La manifestazione, diretta da Salvatore Ungaro, si svolge in collaborazione con il Comune di Padula, l’UNPLI Salerno e numerosi partner istituzionali e privati. È inserita nella “Rete di Cooperazione degli Itinerari Europei dell’Imperatore Carlo V”, nel circuito Artecard della Regione Campania e sostiene la rete Slow Food per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

La “Frittata delle Mille Uova” è oggi uno degli eventi più rilevanti dell’estate culturale del Vallo di Diano e rappresenta un’opportunità concreta di promozione del territorio, con un impatto significativo sull’indotto turistico e sull’economia locale.

L’evento inizia l’8 agosto alle 19 con l’apertura degli stand enogastronomici. A seguire, alle ore 21.30 serata di musica popolare con il concerto di Angelo Loia e il suo gruppo. Si prosegue poi con il “Teatro sotto le stelle – risate in scena” con la Compagnia “Codice Rosso” che interpreta la Commedia “ca’ nisciun e’ fiss” alle 23.30. Al termine spaghettata offerta ai presenti.

Il 9 agosto, dopo l’apertura degli stand alle ore 19, la serata prosegue con la musica popolare dei “Sunaria” alle 21.30 e alle 23.30 “Teatro sotto le stelle” con lo spettacolo del Laboratorio di arte sceniche “Kaos” intitolato “Frammenti di parole sotto un angolo di cielo”. Al termine spaghettata offerta ai presenti.

Il 10 agosto alle ore 20.00 è previsto l’inizio della Gran Cerimonia di accoglienza a Sua Maestà l’Imperatore con la partecipazione straordinaria di Beppe Convertini. Accompagnerà il noto attore la Marchesa di Cardona, interpretata da Samantha Elisio, seguita dal Priore, Luigi Ciaramella, dai monaci certosini, musici e cavalieri della Bolla Pontificia e altri 200 figuranti.

L’Ingresso del corteo imperiale e la cerimonia di accoglienza all’Imperatore prendono vita con la performance narrativa “Lo cunto dell’imperatore”. A seguire ci sarà l’accensione della padella e la performance teatrale “L’impero ed il silenzio”.

Momento clou con la preparazione della frittata a cura dei monaci certosini guidata dal maestro ovarolo Nicola Piccolo e spettacoli di giochi in onore dello Imperatore e gran finale con distribuzione della frittata. Ci sarà poi l’arrivo dei Cavalieri di Carlo V. Alle ore 22.00 serata musicale con il gruppo “Daltrocanto” e balli popolari.