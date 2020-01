Abiti eleganti da indossare nonostante la disabilità. Questo l’obiettivo che si è prefissa Benedetta De Luca, giovane modella e praticante avvocato di Sala Consilina che oggi pomeriggio è stata ospite in diretta su Raidue nel corso del programma “Detto Fatto” condotto da Bianca Guaccero.

Benedetta, che è un vulcano di creatività e di vitalità, ha presentato al pubblico della seconda rete Rai la sua nuova collezione di moda. “Attraverso il mondo della moda voglio abbattere i pregiudizi – ha spiegato parlando con Bianca Guaccero -. Si tratta di abiti adatti a tutte le donne, non c’è limite alla bellezza, all’eleganza e alla vestibilità. Cercavo un modello più veloce e facile da indossare anche per le modelle disabili“.

La giuria presente in studio ha molto gradito gli abiti realizzati da Benedetta, che si è guadagnata un 8 in creatività, 10 e lode in allineamento alle tendenze e 7 nel rapporto qualità/prezzo. I buyer hanno così deciso di acquistare le creazioni della giovane modella e di iniziare una collaborazione con lei.

Una dedica speciale a papà Franco, che purtroppo è venuto a mancare da qualche giorno e che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di Benedetta che gli era molto legata:”La realizzazione di questi tre abiti è frutto di mesi e mesi di sacrifici e sono sicura che papà sarà orgoglioso di me e lo dedico a lui“. Ad accompagnare la figlia negli studi Rai mamma Giovanna, sempre vicina a Benedetta e pronta a sostenere ogni sua iniziativa.

La giovane valdianese è stata ospite di importanti programmi televisivi già in passato e più volte ha calcato le passerelle di moda. Segno che, nonostante una disabilità che l’accompagna fin da bambina, l’agenesia del sacro, è comunque possibile valorizzare la propria femminilità ed eleganza.

– Chiara Di Miele –