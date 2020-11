Battipaglia: scippa un’anziana, la fa cadere e, preso dal rimorso, chiama il 118 e fugge via. Indagini in corso

Scippa un’anziana ma, preso dal rimorso, prima di fuggire allerta il 118. E’ quanto accaduto a Battipaglia ieri mattina quando, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, un’anziana è stata raggiunta da un ragazzo che ha tentato di strapparle la borsa mentre stava passeggiando in Viale Kennedy.

Durante lo scippo la donna è stata strattonata e, perdendo l’equilibrio, è caduta. Lo scippatore, forse preoccupato che la sua vittima fosse gravemente ferita, è andato più avanti e ha chiamato il 118 per far soccorrere l’anziana.

I sanitari, giunti sul posto, hanno soccorso la donna che fortunatamente era in buone condizioni e ha raccontato del tentato scippo.

I testimoni che in quel momento erano in strada hanno poi raccontato ai Carabinieri della locale Compagnia di aver visto un adolescente intento a scippare la donna e che, in seguito, ha telefonato per chiedere aiuto al 118. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

– Chiara Di Miele –