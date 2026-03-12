Ladri in azione a Battipaglia.

Nel pomeriggio di ieri è stata presa di mira l’automobile di una famiglia parcheggiata in via Etruria.

La coppia di coniugi si era recata lì per ritirare la loro bambina a scuola e nel giro di pochi istanti ignoti hanno mandato in frantumi il finestrino per portare via una borsa con all’interno il portafogli e il cellulare.

Il proprietario dell’auto dopo l’accaduto ha lanciato un appello sui social per individuare gli autori: “Faccio questo post solo ed esclusivamente per chiedere se a qualcuno di voi dovesse essere proposta una borsa Louis Vuitton o un portafogli Louis Vuitton, vi chiedo gentilmente di farmelo sapere, anche in forma anonima. Non mi interessa nemmeno riaverli indietro, ma vorrei solo sapere chi li sta proponendo”.