Battipaglia: parcheggiano l’auto per prendere la figlia a scuola e al ritorno scoprono di essere stati derubati
Ladri in azione a Battipaglia.
Nel pomeriggio di ieri è stata presa di mira l’automobile di una famiglia parcheggiata in via Etruria.
La coppia di coniugi si era recata lì per ritirare la loro bambina a scuola e nel giro di pochi istanti ignoti hanno mandato in frantumi il finestrino per portare via una borsa con all’interno il portafogli e il cellulare.
Il proprietario dell’auto dopo l’accaduto ha lanciato un appello sui social per individuare gli autori: “Faccio questo post solo ed esclusivamente per chiedere se a qualcuno di voi dovesse essere proposta una borsa Louis Vuitton o un portafogli Louis Vuitton, vi chiedo gentilmente di farmelo sapere, anche in forma anonima. Non mi interessa nemmeno riaverli indietro, ma vorrei solo sapere chi li sta proponendo”.