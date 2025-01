E’ stato arrestato per detenzione e spaccio di droga un 27enne di Eboli, di origini magrebine ma con soggiorno regolare.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato il giovane in flagranza di reato nel corso di un’operazione mirata di Polizia Giudiziaria volta a contrastare il traffico e la vendita di droga nella zona.

Gli agenti hanno notato il 27enne arrivare a bordo di una Volkswagen Golf, nei pressi della stazione ferroviaria di Battipaglia. Il giovane ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo atteggiamento sospetto. Dopo essere sceso dall’auto, infatti, scrutava i dintorni come se stesse aspettando qualcuno.

Fermato e sottoposto a un controllo, il giovane si è mostrato ansioso e nervoso, spingendo gli agenti a procedere con una perquisizione personale. Negli slip nascondeva due plance di hashish per un peso complessivo di 195,10 grammi.

Il 27enne, già noto alle Forze dell’ordine per precedenti specifici legati alla droga, era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Ora è stato posto agli arresti domiciliari come misura precautelare, in attesa della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno.

Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e verificare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.