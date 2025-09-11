Momenti di tensione oggi pomeriggio a Battipaglia in via Monsignor Aniello Vicinanza dove un 42enne ha minacciato di lanciarsi dal sesto piano di un palazzo.

L’uomo, agli arresti domiciliari, si sarebbe sporto al balcone con l’intento di buttarsi di sotto se non avesse potuto parlare con il suo avvocato.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, guidati dal Caposquadra Biagio Massa, e i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia con il Comandante Domenico Trombetta. Presenti anche i sanitari del 118 con l’ambulanza.

Grazie all’intervento dei caschi rossi e dei militari dell’Arma l’uomo ha desistito dal suo intento e ha deciso di aprire la porta di casa per farli entrare.