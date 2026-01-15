Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno hanno arrestato il 42enne V. C. per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.

L’uomo, infatti, si era recato al Pronto Soccorso di Battipaglia con una ferita alla coscia sinistra, con una copiosa fuoriuscita di sangue, che i sanitari hanno da subito dedotto che fosse stata causata da un’arma da fuoco.

La ferita presentava un foro d’ingresso e di uscita, con una bruciatura intorno al foro tipica di un’esplosione a distanza ravvicinata. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei poliziotti che sono riusciti a risalire al fatto che il 42enne si fosse ferito da solo custodendo la pistola nella cintura dei pantaloni. Il colpo sarebbe partito accidentalmente.

A casa dell’indagato sono state trovate una replica della Beretta PX 4, modificata e munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronta all’utilizzo, e altre 37 cartucce calibro 19. Trovata anche un’ogiva modificata nella forma da un evidente impatto.

Articolo correlato:

11/01/2026 – Va in ospedale a Battipaglia con una ferita da arma da fuoco ad una gamba. Indagini in corso