Battipaglia: ha la pistola nella cintura, parte un colpo e si spara alla gamba. Arrestato per detenzione illegale d’arma
Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno hanno arrestato il 42enne V. C. per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.
L’uomo, infatti, si era recato al Pronto Soccorso di Battipaglia con una ferita alla coscia sinistra, con una copiosa fuoriuscita di sangue, che i sanitari hanno da subito dedotto che fosse stata causata da un’arma da fuoco.
La ferita presentava un foro d’ingresso e di uscita, con una bruciatura intorno al foro tipica di un’esplosione a distanza ravvicinata. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei poliziotti che sono riusciti a risalire al fatto che il 42enne si fosse ferito da solo custodendo la pistola nella cintura dei pantaloni. Il colpo sarebbe partito accidentalmente.
A casa dell’indagato sono state trovate una replica della Beretta PX 4, modificata e munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronta all’utilizzo, e altre 37 cartucce calibro 19. Trovata anche un’ogiva modificata nella forma da un evidente impatto.
