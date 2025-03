Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Battipaglia.

In località Lido Lago, sull‘Aversana, una donna 49enne, di origini marocchine, ha perso la vita.

Per cause da chiarire, la Volkswagen su cui viaggiava si è ribaltata finendo in un canale d’acqua e la donna è sbalzata fuori dall’abitacolo.

E’ stato perciò necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli con l’ausilio di un’idrovora.

Dopo le operazioni del caso, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della sventurata.

Sul luogo dell’incidente presente un uomo che è stato fermato dalle Autorità per accertare se fosse lui alla guida dell’auto. Inoltre, sarà sottoposto a test di alcol e droga.

Alle Forze dell’Ordine il compito di chiarire le dinamiche dell’incidente.