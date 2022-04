Basilicata. L’Ambasciatore tedesco Elbling incontra il Presidente della Regione Vito Bardi

Visita istituzionale questa mattina dell’Ambasciatore tedesco Viktor Elbling in Basilicata. Il diplomatico ha incontrato il Presidente della Regione, Vito Bardi. Motivo della visita l’importanza del Sud Italia nei rapporti con la Germania. L’Ambasciatore, infatti, che farà tappa anche in Puglia, ha rimarcato l’importanza e la centralità del Sud Italia anche per il suo Paese.

“Questo mio viaggio – ha dichiarato l’alto ufficiale – mira a rafforzare i legami con la Basilicata e la Puglia, due regioni di grande valore culturale ed economico e a creare i presupposti per nuove cooperazioni a fronte delle sfide, in primis digitali ed ambientali che ci attendono”.

Il viaggio dell’Ambasciatore Elbling si inserisce nel programma dell’ambasciata tedesca volto a creare rapporti strutturali con le regioni del Mezzogiorno perseguendo l’obiettivo di avviare progetti concreti e di potenziare i legami tra le società civili in Germania e nel Sud Italia.

“Un incontro stimolante – ha commentato il presidente Bardi – che vedrà la nostra regione protagonista di una serie di interessanti interlocuzioni e di proficue collaborazioni volte allo sviluppo del nostro territorio”.