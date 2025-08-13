Barca resta incagliata sugli scogli a Pollica. Interviene la Guardia Costiera
Paura ieri a Pollica per un’imbarcazione finita sugli scogli.
E’ accaduto ad Acciaroli, frazione del comune costiero, dove una barca che distava pochi metri dal lungomare si è improvvisamente incagliata sui grossi massi.
Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, diretta dal Tenente di Vascello Vincenzo Chetta, che ha eseguito le operazioni di disincaglio ed ha scortato il natante fino al porto.
Fortunatamente le persone a bordo sono rimaste illese, per loro solo un grosso spavento.