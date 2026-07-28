La Camera di Commercio di Salerno ha aderito ad un programma di Unioncamere sulla doppia transizione digitale, avviando un bando 300mila euro per sostenere la digitalizzazione e la transizione ecologica delle Micro, Piccole e Medie Imprese che abbiano sede legale o operativa nella provincia di Salerno.

Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto (voucher) a copertura del 50% delle spese ammissibili:

importo massimo del voucher: 10.000 euro.

investimento minimo richiesto: 10.000 euro.

È prevista una premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità o della certificazione della parità di genere.

Gli investimenti concernono le spese relative all’acquisto di tecnologie avanzate (intelligenza artificiale, cybersecurity, sistemi digitali per la sostenibilità) e a servizi di consulenza e formazione.

In questa fase in cui le domande di partecipazione sono già aperte coloro che vogliono avere maggiori informazioni possono contattare la Confesercenti Vallo di Diano, presieduta dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, allo 0975/527277 o recarsi nella sede in via San Sebastiano a Sala Consilina.

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