La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sul Bando PID voucher “Doppia transizione ecologica e digitale” anno 2025 – Turismo.

La Camera di Commercio di Salerno, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese della filiera turistica. Sono proposte due misure:

MISURA A – Progetti condivisi da più imprese

– Progetti condivisi da più imprese MISURA B – Progetti presentati da singole imprese.

Gli interventi di innovazione digitale dovranno riguardare una o più tecnologie dell’elenco seguente:

Soluzioni digitali per la gestione e l’automazione Intelligenza artificiale e analisi dei dati Esperienze digitali per il visitatore Sicurezza e gestione dei dati Transizione ecologica e sostenibilità

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza progettuale e applicativa e acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, dalle ore 10 del 17 novembre alle ore 12 del 17 dicembre.

“Noi di Confesercenti – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – offriamo anche in questo caso un servizio di studio di fattibilità e analisi preliminare della documentazione, predisposizione documentale e invio della domanda, monitoraggio e rendicontazione del progetto”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

