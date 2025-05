Anche quest’anno il Cilento fa il pieno di Bandiere Blu, con ben 13 riconoscimenti, consolidando un primato che da anni detengono le coste del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che racchiudono le Aree Marine Protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e della Masseta.

“Il merito va condiviso senza dubbio con i Sindaci, le Amministrazioni comunali e con tutti i cittadini per il loro impegno per la tutela della natura e dell’ambiente. Il riconoscimento della Fondazione per l’educazione ambientale (FEE) è conferito alle località costiere che soddisfano criteri di qualità delle acque di balneazione e dei servizi offerti. Un riconoscimento che deve trovare riscontro nella quotidianità, spronandoci a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti per accogliere nel migliore dei modi quanti sceglieranno il nostro Parco quale meta per le loro vacanze” ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco Giuseppe Coccorullo.

“Mi congratulo con le Amministrazioni comunali di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola-Palinuro, Camerota, Ispani, Vibonati e Sapri per gli ottimi risultati raggiunti” conclude.

