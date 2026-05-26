Ancora ladri in azione a Salerno dove nella notte una banda ha portato a segno un colpo in un negozio di argenteria in via Belisario Corenzio.

Dopo le tre la banda ha fatto un buco di grosse dimensioni nella parete dell’attività commerciale per poi introdursi all’interno.

Il bottino ammonta a circa 20mila euro.

Questa mattina i titolari hanno sporto denuncia e le Forze dell’Ordine, giunte sul posto, hanno avviato le indagini per dare nome e volto a chi ha agito.