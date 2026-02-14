Banda del buco in azione ai danni di un’abitazione di Altavilla Silentina. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì in contrada Olivella.

In casa non c’erano i proprietari, che vivono in un altro paese, e così i ladri hanno agito indisturbati. Prima hanno provato a forzare gli infissi blindati, poi hanno praticato un grosso foro in una parete esterna dell’abitazione per poter accedere.

Ad agire sarebbero state cinque persone, così come registrato dalle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è però scarno dato che la banda non ha trovato oggetti preziosi pur mettendo a soqquadro le stanze di casa.

Sono stati i residenti ad allertare i proprietari che, una volta appurato il furto e contato gli ingenti danni all’immobile, hanno sporto denuncia ai Carabinieri che dovranno indagare su quanto accaduto.