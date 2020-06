Banca Monte Pruno. Un Piano di Accumulo per guardare al futuro con più serenità

La Banca Monte Pruno intende promuovere una formula attraverso il Piano di Accumulo (PAC), che prevede l’investimento periodico di importi stabiliti dal risparmiatore e consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione, permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi di discesa dei mercati.

Iniziare subito un Piano di Accumulo è una scelta che aiuta a garantire a sé stessi ed alla propria famiglia un futuro sereno. Risparmiare con regolarità anche un piccolo importo ogni mese, infatti, è una scelta che permette di guardare al futuro con più serenità.

Con il PAC NEF è possibile decidere, con la massima flessibilità, quanto investire ogni mese ed anche se sospendere per un periodo il versamento senza alcun costo. I PAC NEF hanno alcune caratteristiche che vanno sottolineate.

Tra i diversi fondi a disposizione, si segnala Ethical Balanced Conservative R, un fondo bilanciato globale, sostenibile, che investe in base a criteri etici, sociali ed ecologici (ESG). Tale fondo, durante l’emergenza COVID-19, nonostante il mercato abbia reagito negativamente alla pandemia, ha mantenuto l’investimento, soprattutto se si considera la modalità di accumulo tramite PAC.

Ecco un esempio.

Ipotizziamo un Piano di Accumulo con versamenti mensili pari ad 100 euro investiti nel fondo NEF Ethical Balanced Conservative R con una ipotesi di durata di 31 rate. Il calcolatore utilizza le performance storiche del fondo nel periodo analizzato.

Data Tot.

Rate MWRR (1) Capitale

Investito Rivalutazione

Capitale Valore

Capitale

Investito Giugno 2018 12 0,09% 1.200,00€ 0,56€ 1.200,56€ Giugno 2019 24 4,24% 2.400,00€ 52,91€ 2.452,91€ Giugno 2020 31 5,57% 3.100,00€ 100,96€ 3.200,96€

(1) MWRR “Money Weighted Rate of Return” è il rendimento di un investimento che tiene conto in maniera adeguata degli apporti e dei prelievi che si effettuano in diversi momenti nel corso di un periodo di investimento. Tale indicatore consiste nel quantificare la performance dell’investimento sulla giacenza media del capitale investito. Fonte: https://www.nef.lu

Questa, invece, è la perfomance durante un arco temporale più ampio.

Performance (2) 1 Mese 3 Mese 6 Mese 1 Anno 3 Anno 5 Anno NEF Ethical

Balanced

Conservative R 3,04% -3,88% -2,59% 0,10% 1,50% n.d.

(2) Performance aggiornate al 30/04/2020. I risultati sono espressi al lordo delle commissioni di gestione usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni Chiave per gli Investitori KIID disponibili sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

L’Ufficio Finanza della Banca Monte Pruno è a completa disposizione per tutta l’assistenza del caso attraverso i seguenti contatti: