Si è concluso oggi il percorso di educazione finanziaria promosso dalla Banca Monte Pruno in collaborazione con l’istituto “A. Sacco” di Sant’Arsenio.

Un’iniziativa che ha coinvolto gli studenti in un articolato programma formativo finalizzato ad accrescere le conoscenze economiche e finanziarie dei giovani, favorendo una maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse e nelle scelte che accompagneranno il loro futuro personale e professionale.

Il progetto ha preso il via all’inizio del mese di marzo con un primo incontro dedicato ai temi dell’educazione finanziaria, proseguendo poi con altri appuntamenti tra marzo e aprile, durante i quali il percorso è entrato anche nel vivo dell’attività di simulazione d’impresa, che ha consentito ai ragazzi di applicare le competenze acquisite, elaborando idee imprenditoriali e sviluppando veri e propri progetti aziendali.

Un’esperienza particolarmente significativa che ha stimolato creatività, lavoro di squadra, capacità organizzative e spirito d’iniziativa, oltre che un approccio basato sulla sostenibilità ambientale e sulla coerenza del progetto rispetto alle peculiarità del territorio del Vallo di Diano.

La fase conclusiva del progetto si è svolta attraverso una specifica giornata dedicata ai giovani studenti ed alla scuola.

A consegnare i riconoscimenti ai partecipanti, una borraccia ecosostenibile per tutti gli studenti e una calcolatrice finanziaria per i migliori progetti, è stato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico che ha espresso parole di forte soddisfazione e orgoglio.

“La cultura finanziaria rappresenta oggi una competenza essenziale per i giovani. Attraverso questo strutturato percorso abbiamo cercato di fornire strumenti utili per comprendere meglio il mondo economico e, allo stesso tempo, stimolare capacità progettuali e imprenditoriali. I risultati raggiunti dagli studenti testimoniano l’efficacia di un’iniziativa che unisce formazione, esperienza pratica e valorizzazione del talento. Un grazie alla Dirigente ed ai docenti dell’istituto, ma anche ai colleghi che si sono dedicati a questo progetto di divulgazione con impegno e professionalità”.

Un contributo fondamentale alla realizzazione del progetto è stato assicurato dalle docenti referenti Brunella Viglione e Antonella Sacco che hanno accompagnato gli studenti durante l’intero percorso, favorendone il coinvolgimento e contribuendo in maniera determinante al successo dell’attività e che hanno accolto, nella giornata conclusiva, il Direttore Generale Cono Federico, unitamente al Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea ed al referente del progetto per la Banca Umberto Mazzali.

Forte apprezzamento è stato espresso verso tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e impegno.

La Banca Monte Pruno ha confermato la propria volontà di continuare a investire nella diffusione della cultura finanziaria e nella formazione delle nuove generazioni, elementi fondamentali per la crescita delle comunità e del territorio.