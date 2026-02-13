Promosso dalla Banca Monte Pruno, in collaborazione con DLiveMedia, giovedì 19 febbraio si terrà a Cava de’ Tirreni, presso lo storico Jazz Club “Il Moro”, un evento speciale che unisce musica, parole e cultura.

L’iniziativa rappresenta il primo di due appuntamenti culturali e musicali che la Monte Pruno, insieme a DLiveMedia, realizzerà nella città metelliana, confermando l’impegno dell’Istituto nel sostenere progetti culturali di qualità capaci di valorizzare i territori e creare occasioni autentiche di incontro e condivisione.

Protagonista della serata sarà Angelo Mellone, scrittore, Direttore Rai DayTime e artista eclettico, che si esibirà in concerto insieme a Domenico Andria al basso, Igor Di Martino alla chitarra e Salvatore Rainone alla batteria. Mellone, alla voce e al pianoforte, guiderà il pubblico in un percorso musicale di ispirazione swing, con un repertorio che spazia da Fred Buscaglione a Sergio Caputo, fino ad alcuni brani inediti, in un viaggio che attraversa le sonorità degli anni ’50 fino alla contemporaneità, tra improvvisazione, ritmo ed emozione.

Il concerto sarà preceduto da un talk con l’artista in dialogo con la giornalista musicale Valeria Saggese, offrendo al pubblico un momento di racconto e riflessione sul valore della musica come linguaggio culturale e umano.

“Questo appuntamento conferma l’attenzione della Banca Monte Pruno verso iniziative culturali di qualità, capaci di generare valore per il territorio e di creare occasioni autentiche di incontro. La presenza di Angelo Mellone, artista colto e poliedrico, insieme a musicisti di grande livello, impreziosisce un progetto che coniuga musica, parole e contenuti. È il segno di una banca che, accanto alla propria missione creditizia, investe con convinzione nella crescita culturale delle comunità che serve” commenta il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico.

Con questo primo evento prende forma un percorso che intende rafforzare il legame tra l’istituto di credito cooperativo e la Città di Cava de’ Tirreni, valorizzando luoghi simbolo della cultura e promuovendo esperienze che parlano al cuore delle persone, nel solco di una visione che mette al centro comunità, relazioni e qualità delle proposte.

Eventuali accrediti da parte dei soci e clienti possono essere richiesti direttamente al Preposto della Filiale di Cava dei Tirreni Cristian Coccaro.