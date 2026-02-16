Una giornata di festa, di condivisione e forte senso di comunità ha accompagnato l’inaugurazione, questa mattina, della nuova filiale della Banca Monte Pruno a Nocera Inferiore.

A benedire i locali è stato il Vescovo della Diocesi, S.E. Mons. Giuseppe Giudice, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della vicinanza concreta al territorio e alle famiglie, evidenziando come la presenza della Banca Monte Pruno possa rappresentare un punto di riferimento per la crescita umana ed economica della comunità.

“Io sono molto legato a questa Banca – ha detto il presule – in quanto il mio primo incarico, da sacerdote, l’ho svolto a Roscigno e con quella comunità ho mantenuto sempre un profondo ed indissolubile legame”.

Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio che ha espresso apprezzamento per l’investimento compiuto dalla Banca, definendolo un segnale di fiducia verso la città e le sue potenzialità di sviluppo.

I nuovi spazi occupati dalla Banca Monte Pruno in via Costantino Amato sono proprio nel cuore della città. Una scelta strategica voluta per promuovere, anche in questo contesto territoriale, un nuovo modello bancario al fianco delle persone, fatto di ascolto, prossimità e attenzione verso le esigenze della comunità. La ristrutturazione dei locali vede un ambiente funzionale e orientato alla consulenza, in grado di rispondere alle esigenze di famiglie, piccole e medie imprese e professionisti del territorio, con un’area self con doppia postazione ATM, che consentirà massima libertà operativa senza limiti di orario.

Visibilmente emozionato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico. “Non lo nascondo, è la prima volta che si inaugura una filiale della nostra Banca sotto la mia direzione ed io sono profondamente emozionato. Ovviamente ci aspettiamo tante soddisfazioni, sull’esempio che ci ha trasmesso il nostro attuale Presidente Michele Albanese e noi, grazie anche al suo fondamentale ed instancabile supporto, vogliamo continuare a portare avanti una storia di successi iniziata 64 anni fa”.

Emozioni forti anche per il Presidente Michele Albanese: “Anche per me, come Presidente, è la prima volta – ha detto fra gli applausi dei presenti – è un lavoro che continua ed io sono orgoglioso di essere testimone di questo straordinario percorso. Il nostro lavoro è frutto di un valore di cui dobbiamo sempre tener conto: la fiducia sarà sempre la persona che continuerà a rimanere al centro del nostro progetto. Dare peso ed importanza alle persone: è questa la nostra mission. E poi lasciatemi dire che oggi, per me, si corona un altro sogno. Il mio pensiero va al Direttore Cono Federico, professionista straordinario ma anche uomo dotato di grandi valori, di tutti quei valori di cui è portatrice la nostra Banca. Oggi mi sento come un padre che vede il proprio figlio spiccare definitivamente il volo”.

Presenti alla cerimonia di questa mattina, unitamente al responsabile della filiale di Nocera Michele Pierri, il vice presidente Antonio Ciniello ed i vertici tutti della Banca Monte Pruno, il Vicario del Questore di Salerno Anna Filomena Palmisano, il parroco della chiesa di Santa Maria del Presepe don Piercatello Liccardo, diversi rappresentanti delle Amministrazioni locali, tra cui il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Monte Pruno, oltre a numerosi clienti della zona e cittadini di Nocera Inferiore a testimonianza dell’attesa legata all’arrivo del primo istituto di credito cooperativo in città.