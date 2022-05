Banca Monte Pruno. Il Consiglio di Amministrazione nomina Vice Presidente Vicario Antonio Ciniello

Dopo l’Assemblea dei Soci del 29 aprile scorso, all’interno della quale è stato approvato il Bilancio di esercizio da 4,2 milioni di euro di utile netto con il rinnovo delle cariche sociali, nel pomeriggio di ieri si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno presieduto dalla dottoressa Anna Miscia e composto da Antonio Ciniello, Angela Santullo, Pierangelo De Siervi, Clelia Romano, Giovanni Martino e Pasquale Gasparri.

Il primo consesso ha messo in atto i primi adempimenti provvedendo alle contestuali nomine di rito, le quali, ovviamente, si svolgono nell’ambito della prima adunanza dell’organo. Antonio Ciniello è stato nominato Vice Presidente della Banca Monte Pruno e su proposta della Presidente Miscia sarà anche il Vicario della stessa.

Il Vice Presidente Vicario Antonio Ciniello è stato confermato inoltre come componente del Consiglio di Amministrazione della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria. Lo stesso è stato delegato anche a rappresentare la Presidente nelle relazioni esterne, con delega, infine, negli atti notarili per operazioni di credito. Una nomina, quindi, che conferma l’ottimo lavoro svolto negli anni con grande impegno e dedizione. Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione è stato anche nominato il nuovo Comitato Esecutivo della Banca che vede come Presidente Pierangelo De Siervi, Vice Presidente Angela Santullo e membro Giovanni Martino.

Ai lavori del rinnovato Consiglio ha partecipato, come di consueto avviene, il nuovo Collegio Sindacale composto dal Presidente Silvio Stellaccio e dai Sindaci Effettivi Ilaria Imperatore e Giovanni Cammarano.