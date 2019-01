Banca Monte Pruno. Il 24 gennaio a Salerno workshop su B&B, case vacanza e affittacamere

Si terrà giovedì 24 gennaio, dalle ore 16.30, un workshop gratuito che tratterà di un tema di grande interesse come la gestione di B&B, case vacanza e affittacamere. L’evento nasce dalla collaborazione tra la Banca Monte Pruno, la Camera di Commercio di Salerno e la Focus Consulting.

“Open” è il titolo di questo workshop che punta a focalizzare l’attenzione su strutture strettamente collegate al turismo, di cui molte presenti proprio a Salerno. L’obiettivo è di avviare un percorso formativo e consulenziale, completo e di supporto, che porti ad un miglioramento complessivo nella gestione di queste strutture turistiche.

L’evento si svolgerà presso la Sede della Camera di Commercio di Salerno in Via Romae si aprirà con gli interventi iniziali del Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese e dell’Amministratore della Focus Consulting Giuseppe Li Volti. Successivamente, un team di specialisti approfondirà le diverse sfaccettature dell’argomento, entrando, in concreto, su quali siano le attività da realizzare sia per chi possiede una struttura già esistente sia per chi ha intenzione di aprirne una ex novo.

Il workshop verterà, quindi, su legislazione e aspetti fiscali, web marketing e personal branding, supporto bancario al settore, progettazione della ricettività turistica fra tecnica e creatività, gestione efficace delle relazioni con i propri clienti e collaboratori. La partecipazione al workshop è gratuita, con iscrizione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, attraverso il l’indirizzo mail segreteria@bccmontepruno.it.

“La nostra volontà – ha affermato il Direttore Generale Michele Albanese – è quella di supportare, con professionalità esperte come quelle della Focus Consulting, strutture che spesso sono gestite anche da persone che non hanno conoscenze specifiche del settore. Spesso bastano piccoli suggerimenti che possono cambiare di molto, ad esempio, l’accoglienza oppure l’immagine della struttura. È importante evidenziare come il workshop riguardi sia chi vuole avviare un’attività della specie sia chi intende migliorarne una già esistente. Tutte le attività imprenditoriali oggi hanno bisogno di continuo aggiornamento e di confronto che, come Banca del territorio, vogliamo alimentare attraverso eventi come questi, anche con il supporto di un Ente importante e prestigioso come la Camera di Commercio di Salerno“.

