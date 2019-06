Banca Monte Pruno. Il 2 luglio a Sant’Arsenio l’incontro “Microcredito e Sviluppo Locale”.

Si terrà martedì 2 luglio, nella Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, l’incontro “Microcredito e Sviluppo Locale”.

L’evento nasce dalla collaborazione tra la Banca Monte Pruno, il Comune di Roscigno e l’Ente Nazionale per il Microcredito al fine di approfondire l’utilità dello strumento per l’economia territoriale e per presentare la convenzione sottoscritta proprio dagli organizzatori.

Durante la serata interverranno Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Pino Palmieri, Sindaco di Roscigno (Comune capofila in Convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito), Roberto Marta, Responsabile Area e Sportelli del Territorio Ente Nazionale Microcredito, Marco Paoluzi Responsabile Area Credito Ente Nazionale Microcredito, Elisabetta Cotugno, Agente Territoriale Selfiemployment, Giovanni Quaranta, Consulente scientifico del GAL “I sentieri del Buon Vivere”.

Coordina i lavori Antonio Mastrandrea, Responsabile Segreteria di Direzione della Banca Monte Pruno.

L’Ente Nazionale per il Microcredito promuove specifici programmi di sostegno ad iniziative e ad attività di microcredito e microfinanza nonché programmi direttamente o indirettamente collegati allo studio ed alla formazione del settore del microcredito così da incentivare l’inclusione finanziaria.

L’ammontare dei finanziamenti, attraverso lo strumento del Microcredito, è pari alla somma massima di 25mila euro con possibilità di incrementare l’importo complessivo di ulteriori 10mila euro.

Il protocollo che verrà ratificato al termine dei lavori prevede la creazione di un plafond da parte della Banca Monte Pruno pari a 500mila euro da destinare ad erogazioni dei finanziamenti di Microcredito nel territorio di Roscigno e dei comuni limitrofi così da incentivare iniziative imprenditoriali o investimenti.

“La creazione di questa partnership con l’Ente Microcredito – ha affermato il Direttore Generale Michele Albanese – per il territorio degli Alburni, prima esperienza della nostra Banca in questo ambito, nasce anche grazie alla volontà del Sindaco di Roscigno Palmieri al fine di dare un po’ di linfa a territori che, purtroppo, stanno vivendo dei periodi molto delicati dal punto di vista economico e demografico. L’auspicio è che si possa creare un circuito positivo con il supporto e la professionalità dell’Ente Microcredito”.

L’appuntamento è alle ore 17.

– Claudia Monaco –