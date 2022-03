Banca Monte Pruno e Università Federico II. Ufficializzata la collaborazione per nuove esperienze di lavoro

L’impegno a favore delle giovani generazioni e del loro futuro ha da sempre rappresentato uno degli elementi a cui la Banca Monte Pruno ha dato forte attenzione. Sulla base di ciò è nata una rilevante collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, la più antica università pubblica del mondo, rinomata per l’altissima qualificazione delle sue Facoltà sia scientifiche che umanistiche, nonché il più grande centro di ricerca del Mezzogiorno. Nel dettaglio con questa partnership vengono messe a fattore comune le strategie di entrambe le istituzioni che puntano a far emergere nel mondo del lavoro giovani di qualità e specializzati.

La convenzione all’interno della quale la Banca Monte Pruno darà l’opportunità a tre giovani laureati di svolgere un tirocinio curriculare nell’istituto di credito cooperativo è stata ufficializzata durante una sessione formativa del Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica, organizzato dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II. Lezione svoltasi presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo a Napoli, nella quale è salito in cattedra il Vice Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico che ha tenuto un intervento dal titolo “L’operatività del credito cooperativo tra sostenibilità ed imprenditorialità: esperienza, prassi e prospettive”.

Durante i lavori, oltre al Vice Direttore Generale, sono intervenuti il professor Mauro Sciarelli, coordinatore del Corso di Laurea CLEA, la professoressa Rosa Cocozza, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari, il professor Renato Briganti, Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico. Dalle parole dei docenti universitari intervenuti è emersa una forte gratitudine nei confronti della Monte Pruno per aver voluto garantire ai giovani allievi del Corso di Alta Formazione un’opportunità così importante e preziosa per la loro crescita professionale, in un’ottica di forte collaborazione con l’Ateneo partenopeo, sempre attento e sensibile alla creazione di queste partnership con realtà di primo piano nel panorama economico territoriale.

Nel suo interessante intervento il Vice Direttore Generale Cono Federico, oltre a mettere in luce le ottime performance della Banca Monte Pruno, ha focalizzato l’attenzione sulla particolarità del mondo del credito cooperativo e del ruolo delle BCC all’interno del contesto economico, dando enfasi alla volontà della Banca di contribuire alla crescita del territorio anche grazie alla professionalità e alla capacità di giovani risorse. Infine ha lanciato un messaggio agli studenti che si appresteranno a svolgere l’esperienza lavorativa presso la Banca Monte Pruno, invitandoli ad approfondire sempre ciò che fanno e sviluppare ogni giorno interesse per le attività che metteranno in pratica.

Un ringraziamento particolare a nome della Banca è stato rivolto, inoltre, al Magnifico Rettore Matteo Lorito e ai professori Sciarelli, Cocozza e Briganti per la grande attenzione riservata nei confronti dell’istituto di credito cooperativo nella definizione di questa nuova collaborazione, nonché al Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria Amedeo Manzo per aver consentito l’avvio dei contatti tra l’Università e la Banca Monte Pruno, iniziati durante un convegno sull’etica tenutosi ad ottobre scorso proprio a Napoli. Per la Banca, insieme al Vice Direttore Generale, erano presenti la Responsabile Organizzazione e Risorse Umane Francesca Sessa e il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.