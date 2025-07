Grande attenzione e vivo interesse per il convegno tenutosi venerdì pomeriggio a Teggiano inerente al ruolo di commercialisti, revisori e banche nella transizione sostenibile.

L’evento è stato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina e dall’Unione Giovani dell’Ordine Sala Consilina-Lagonegro, con il supporto della Fondazione Centro Studi UNGDCEC, il patrocinio di Confesercenti e la vicinanza dalla Banca Monte Pruno.

L’incontro, moderato da Gianluca De Paola, si è aperto con i saluti istituzionali che hanno visto anche l’intervento del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, il quale ha ribadito l’impegno dell’Istituto nel promuovere una cultura della sostenibilità economica e sociale, evidenziando il significato di una visione etica dell’impresa e del credito come valore concreto della comunità.

Tra i saluti iniziali sono intervenuti Maria Teresa Caracciolo, Presidente UGDCEC Sala Consilina e Lagonegro e Mario Della Porta, Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDCEC.

Per la Banca Monte Pruno ha preso parte ai lavori anche la Responsabile dell’Area Crediti Consuelo Vicidomini che ha offerto uno sguardo puntuale sull’approccio della BCC nel mondo del credito sulle tematiche ESG, illustrando le soluzioni e i prodotti orientati alla sostenibilità già messi in campo per accompagnare imprese e cittadini nel cambiamento. È stata, inoltre, focalizzata l’attenzione sul ruolo centrale di connessione di commercialisti e revisori per facilitare le relazioni e le sinergie tra banche e aziende.

Gli altri relatori del convegno sono stati Giuseppe Abbruzzese – CEO Gruppo TFC sul tema “Commercialista e sostenibilità”, Sara Pelucchi, Consigliere CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC su “Revisione di sostenibilità”, Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano su “Rating di legalità”.

Un appuntamento che ha fornito spunti interessanti per una crescita culturale del tema delle sostenibilità nelle comunità locali.