Dopo il grande interesse suscitato dalla presentazione svoltasi lo scorso 5 giugno presso la Sede Amministrativa della Banca Monte Pruno di Sant’Arsenio, il Gruppo Monte Pruno, in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani di Piaggine, promuove un nuovo appuntamento culturale dedicato alla presentazione del volume “Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità”, scritto dall’On. Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco e pubblicato da Baldini+Castoldi.

L’incontro si terrà martedì 4 agosto, alle ore 19.00, in Piazza Cappuccini a Piaggine, e assume un valore particolarmente significativo perché riporta l’autore proprio nelle aree interne, paese di origine della sua famiglia, nelle quali ha maturato quei valori di impegno civile, attenzione al territorio e servizio alle Istituzioni che hanno caratterizzato il suo lungo percorso pubblico.

Dopo i saluti del Sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del Presidente della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese, l’On. Tino Iannuzzi offrirà una riflessione sulla figura di Aldo Moro, uno dei protagonisti più autorevoli della storia della Repubblica italiana.

Il volume restituisce centralità al Moro statista, giurista e costituente, mettendone in luce il pensiero politico, il metodo istituzionale e la concezione della politica come servizio, responsabilità e ricerca del dialogo. Una testimonianza di straordinaria attualità che invita a riscoprire il valore del confronto, dell’equilibrio e della costruzione del bene comune.

Particolare rilievo assume anche la visione di Moro sul Mezzogiorno, considerato una risorsa strategica per il futuro del Paese e non una semplice periferia, attraverso la valorizzazione delle persone, della formazione e delle comunità locali.

Con questa iniziativa il Gruppo Monte Pruno rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura quale motore di crescita sociale, civile e umana, confermando la volontà di portare eventi di alto profilo proprio nelle aree interne. Una scelta che nasce dalla convinzione che anche dai territori più piccoli possano emergere idee, valori e personalità capaci di lasciare un segno nel Paese e che investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità.

L’ingresso è libero.