Bambino azzannato da un Rottweiler a Pontecagnano. Denunciato un pregiudicato del posto

È stato denunciato il padrone del Rottweiler che sabato scorso ha azzannato un bambino di 8 anni mentre era con i familiari sul litorale di Pontecagnano.

I Carabinieri di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto, hanno individuato un pregiudicato residente a Pontecagnano.

L’uomo, come riporta “Il Mattino”, è stato denunciato per lesioni gravi e per aver omesso di controllare il cane che all’improvviso è fuggito dalla spiaggia ed ha morso il bambino di origini inglesi.

Il cane, secondo una prima ricostruzione, ha azzannato e ferito il piccolo ai genitali e agli arti inferiori strappandogli i tessuti.

Successivamente è stato soccorso dai volontari del Vopi che lo hanno trasferito all‘ospedale di Salerno dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata ma le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.

– Claudia Monaco –

