Azzeramento Giunta regionale in Basilicata. L’assessore uscente Cupparo a Bardi: “Non mi ripropongo”

Francesco Cupparo (Forza Italia), assessore lucano alle Attività produttive uscente, ha comunicato al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, la volontà a non riproporsi in Giunta.

Cupparo fu eletto consigliere regionale nel 2019 e quindi torna tra i banchi dell’Assemblea lucana, riprendendo il posto che aveva lasciato al consigliere supplente Gerardo Bellettieri (Forza Italia).

Nei giorni scorsi Vito Bardi, eletto nella primavera del 2019 alla guida di una coalizione di centrodestra, ha azzerato la Giunta di cui Cupparo ha fatto parte per circa tre anni.

“Sono stati per me anni intensi di impegno senza risparmio di energie – afferma Cupparo– al servizio delle nostre comunità, del mondo del lavoro e dell’impresa dei cittadini tutti, i cui risultati lascio ad altri giudicare. Ritengo che sia essenziale che la Giunta torni al lavoro il più rapidamente possibile in una fase storica delicata per tutte le scadenze che attendono la Regione. Per questo auspico che il mio gesto serva a sbloccare una situazione che si protrae da troppo tempo e che le nostre comunità non possono permettersi”.