Azzannata dal suo pastore tedesco, 51enne di Centola ricoverata in ospedale

Un brutto episodio ha avuto come protagonista una donna originaria di Foria, piccola frazione del Comune di Centola.

La 51enne si era recata in un terreno di sua proprietà poco distante dal centro abitato per compiere alcune faccende e per liberare il proprio cane che teneva legato al guinzaglio. Quando la donna si è avvicinata al suo pastore tedesco per liberarlo è stata azzannata ferocemente dall’animale.

E’ stato necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa delle numerose ferite riportate particolarmente in volto e sul braccio, oltre alle numerose escoriazioni provocate dalla caduta violenta sul terreno.

Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita, nonostante i medici abbiano applicato numerosi punti di sutura per sanare le ferite.

– Maria Emilia Cobucci –