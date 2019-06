Azienda di San Pietro al Tanagro operante nel settore elettrico ricerca figure da inserire in organico

La I.T. srl, azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, ricerca per ampliamento del proprio organico le seguenti risorse:

– Segretaria, titolo di studio minimo richiesto diploma, ottima conoscenza della lingua inglese.

– Operai con comprovata esperienza in campo elettrico ed elettronico, per la realizzazione di impianti elettrici in gallerie. Si rende indispensabile la disponibilità alle trasferte.

– Capi operai o responsabili di cantiere con comprovata esperienza in campo elettrico ed elettronico, per la realizzazione di impianti elettrici in gallerie. Si rende indispensabile la disponibilità alle trasferte.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e di foto, all’indirizzo rec_itsrl@libero.it specificando in oggetto la posizione per la quale ci si candida.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi.

La sede di lavoro è a San Pietro al Tanagro.