Azienda di commercio all’ingrosso di materiale termoidraulico del Vallo di Diano ricerca e seleziona un magazziniere per la gestione del magazzino, preparazione ordini, carico e scarico merci, anche con utilizzo di carrello elevatore e transpallet, ricevimento e spedizione merce, eventuali consegne e ritiri in zona, ecc.

Si offre contratto full time (dal lunedì al venerdì) per 40 ore settimanali, con regolare contratto e retribuzione come prevista per legge.

L’annuncio è rivolto a persone di entrambi i sessi che possono garantire una disponibilità immediata.

Non prenderemo in considerazione richieste di lavoro part time (mezza giornata).

Per candidature inviare curriculum dettagliato con telefono all’indirizzo email jobnelvallo@gmail.com autorizzando al trattamento dei dati personali.

