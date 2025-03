Azienda sita nel Vallo di Diano seleziona impiegata contabile/amministrativa, impiegato/a magazziniere preferibilmente con esperienza da inserire nel proprio organico full-time.

La risorsa contabile/amministrativa si occuperà delle tipiche attività previste dal ruolo: gestione acquisti e vendita, gestione contabilità clienti e fornitori, tenuta prima nota, registri contabili, conoscenze in economia aziendale, procedura per il trattamento dei solleciti contenziosi, tecniche redazione di bilancio, conoscenza lingua inglese.

Impiegato/a magazziniere: controllo della merce in entrata ed in uscita, gestione dei movimenti della merce, gestione del magazzino attraverso apposito gestionale, aggiornamento del database, etichettatura ed organizzazione della merce in magazzino.

Le risorse dovranno avere in comune: attitudine al problem solving, puntualità e affidabilità, esperienza.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo infolavorosalaconsilina@gmail.com

