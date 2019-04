Azienda del Vallo di Diano cerca impiegato per controllo qualità da inserire in organico

Nota azienda del settore alimentare con sede nel Vallo di Diano, ricerca un impiegato per controllo qualità da inserire in organico full time.

Il ruolo richiede di verificare gli standard di qualità dei prodotti e le procedure norme ISO, di curare i rapporti con l’ente certificatore e di effettuare verifiche ispettive interne.

Sono richiesti laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Laurea Magistrale Chimico – Biologico – Ambientale, Master in indirizzo Chimico – Biologico – Ambientale, competenze in sicurezza, qualità e redazione del manuale procedure Qualità.

Requisito preferenziale consiste nell’aver seguito un corso sul sistema qualità.

Inviare il curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob@gmail.com.