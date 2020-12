Azienda con sede nel Vallo di Diano seleziona 5 figure da inserire in organico

Azienda con sede nel Vallo di Diano seleziona:

– 2 Addetti alla contabilità

Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: età compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomato/laureato, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in gruppo e in ambiente dinamico, dimestichezza in ambito economico/contabile.

– 2 Responsabili reparto contabilità e amministrativo

Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: età compresa tra i 23 e i 40 anni, diplomato/laureato, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in gruppo e in ambiente dinamico, dimestichezza nell’utilizzo di software di gestione contabile.

– 1 Addetto reparto comunicazione e marketing

Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: età compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomato/laureato, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in gruppo e in ambiente dinamico, conoscenze in materia di comunicazione e marketing.

Le candidature saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se inviate al seguente indirizzo e-mail: candidature.lavoro.sa@gmail.com.