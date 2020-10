Aveva in casa un moderno impianto di coltivazione di marijuana. Arrestato pusher 52enne di Eboli

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore di Eboli, sorpreso ieri sera in possesso di droga.

In particolare, la Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia ha sorpreso in flagranza di reato, in via San Giovanni, il 52enne C.A., disoccupato e pregiudicato.

A seguito di perquisizione domiciliare, gli agenti hanno ritrovato circa 100 grammi di marijuana, un bilancino digitale e del denaro provento dello spaccio. Inoltre, in una camera dell’abitazione è stato ritrovato un moderno sistema di coltivazione composto da una tenda termica, da una lampada ad ultravioletti e da un trasformatore di energia, il tutto utilizzato per la crescita e la conservazione delle piante di marijuana da vendere.

Il pusher è stato arrestato, quindi, dagli Agenti del Commissariato di Battipaglia per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso un’altra abitazione dove rimarrà in regime precautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.

– Paola Federico –