Crescere significa imparare a scegliere. Anche in banca.

Con la nuova offerta dedicata agli under 18 la Banca Monte Pruno è pronta ad accompagnare ragazze e ragazzi nei primi passi verso l’autonomia economica, mettendo a disposizione strumenti semplici, sicuri e pensati per le loro esigenze quotidiane.

Un percorso che unisce operatività e educazione finanziaria, coinvolgendo le famiglie e aiutando i più giovani a sviluppare consapevolezza nella gestione del denaro.

La nuova offerta dedicata comprende:

Conto Corrente , per iniziare a gestire entrate e spese in modo responsabile

, per iniziare a gestire entrate e spese in modo responsabile Carta Prepagata, per acquistare in sicurezza, online e nei negozi

per acquistare in sicurezza, online e nei negozi Piano di Accumulo, per imparare il valore della costanza e costruire piccoli grandi obiettivi

per imparare il valore della costanza e costruire piccoli grandi obiettivi Internet Banking, per controllare tutto in modo semplice e smart

Un modo concreto per trasformare il risparmio in cultura finanziaria e l’autonomia in responsabilità.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso le filiali della Banca o consultare il sito www.bccmontepruno.it nella sezione trasparenza.