Autonomia economica e educazione finanziaria. Alla Banca Monte Pruno un’offerta per gli under 18
Crescere significa imparare a scegliere. Anche in banca.
Con la nuova offerta dedicata agli under 18 la Banca Monte Pruno è pronta ad accompagnare ragazze e ragazzi nei primi passi verso l’autonomia economica, mettendo a disposizione strumenti semplici, sicuri e pensati per le loro esigenze quotidiane.
Un percorso che unisce operatività e educazione finanziaria, coinvolgendo le famiglie e aiutando i più giovani a sviluppare consapevolezza nella gestione del denaro.
La nuova offerta dedicata comprende:
- Conto Corrente, per iniziare a gestire entrate e spese in modo responsabile
- Carta Prepagata, per acquistare in sicurezza, online e nei negozi
- Piano di Accumulo, per imparare il valore della costanza e costruire piccoli grandi obiettivi
- Internet Banking, per controllare tutto in modo semplice e smart
Un modo concreto per trasformare il risparmio in cultura finanziaria e l’autonomia in responsabilità.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso le filiali della Banca o consultare il sito www.bccmontepruno.it nella sezione trasparenza.