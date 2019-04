Si è tenuto a Napoli, nella splendida cornice del Maschio Angioino – Antisala dei Baroni, il convegno internazionale sul tema “Autonomia delle amministrazioni locali e sviluppo territoriale. A rischio il dettato della Costituzione?“, organizzato dal professor Leone Melillo dell’Università di Napoli “Parthenope”, a cui ha partecipato anche il Comune di Polla con il presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto che, dopo aver portato i saluti del sindaco Rocco Giuliano, non presente all’evento per concomitanti impegni istituzionali, si è intrattenuto sul tema dell’incontro con altri autorevoli relatori.

“È stato un momento di proficuo confronto con vari esponenti della politica e del mondo accademico sul tema di stretta attualità delle autonomie locali e sviluppo del territorio, con particolare attenzione alla problematica del Regionalismo differenziato e del Comunalismo – spiega Corleto – Si è discusso sulla necessità di ricercare, non solo sul piano politico, punti di equilibrio tra le spinte autonomistiche di talune regioni italiane che propendono per un decentramento forte e la salvaguardia dei valori costituzionali dell’unitarietà dello Stato e della tutela della persona senza alcuna forma di sperequazione territoriale e sociale“.

Secondo il presidente del Consiglio comunale pollese “ciò che in definitiva è da scongiurare è la cosiddetta ‘secessione dei ricchi‘, ovvero una riforma delle Regioni che vada a creare un ordinamento estremamente disgregato e disomogeneo atto a favorire ambiti regionali più ricchi a discapito di altri. Il decentramento può e deve essere favorito purché tanto avvenga nel rispetto, per un verso, delle peculiarità proprie di ogni solo Ente Locale e, per altro verso, dei valori di unitarietà nazionale, di uguaglianza dei cittadini, così come sanciti nella nostra Carta Costituzionale“.

All’incontro ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, oltre ad altre autorità politiche, istituzionali e illustri docenti universitari.

– Chiara Di Miele –