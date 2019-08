Auto viene tamponata a Campolongo di Eboli e si ribalta. Ferito un clochard

Paura nella notte ad Eboli, in località Campolongo, lungo la litoranea dove, per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata in strada dopo essere stata tamponata.

Una Fiat Panda con a bordo un uomo senza fissa dimora sarebbe infatti stata tamponata da un altro veicolo e, dopo l’impatto, si è ribaltata sulla carreggiata.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –