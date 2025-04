Vandali di auto in azione a Salerno. Ieri sono stati diversi i proprietari che hanno trovato le loro vetture danneggiate da ignoti.

In via Raffaele Mauri ignoti hanno distrutto i finestrini di tre auto per poter rubare all’interno dell’abitacolo.

Amara la scoperta di chi ha dovuto fare i conti con i danni e i furti subiti. Sull’episodio, accaduto in pieno giorno, indagano le Forze dell’Ordine.

Nel frattempo i residenti della zona chiedono maggiore attenzione riguardo alla sicurezza, esasperati per quanto stanno subendo.