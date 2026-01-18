Auto vandalizzate a Salerno. E’ caccia ai responsabili
Non si arresta la furia dei vandali che stanno danneggiando Salerno.
Nei pressi di Parco Arbostella, nella notte, ignoti violenti hanno preso di mira una serie di auto lì parcheggiate. Finestrini rotti, specchietti frantumati è il bilancio di cui dovranno farsi carico i proprietari.
Spesso infatti è maggiore il danno che il bottino prelevato dai ladri: nell’abitacolo infatti si trovano soltanto poche monete, eppure sono in molti a scagliarsi contro i veicoli in sosta.
Gli automobilisti hanno segnalato l’accaduto alle Forze dell’Ordine che si avvalgono delle immagini di videosorveglianza per dare un volto al vandalo di turno. Tuttavia, la pazienza degli abitanti di Mercatello è giunta al limite.