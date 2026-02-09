Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio in via Festola tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano.

Due Fiat Panda si sono scontrate per cause da accertare e una si è ribaltata in strada.

Feriti un ragazzo e una donna che, dopo essere stati estratti dai Vigili del Fuoco, sono stati trasportati in ospedale a Battipaglia da due ambulanze del VOPI attivate dalla Centrale Operativa 118.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia a cui toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto tra le due auto.