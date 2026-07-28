Auto si scontrano a Salerno, una si ribalta in strada. Due persone ferite trasportate in ospedale
Incidente stradale a Salerno in Viale Giuseppe Verdi dove si è verificato uno scontro tra due auto.
Una delle vetture si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite.
Sul posto per le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco e i sanitari della VOPI e della Croce Bianca. I due feriti sono stati trasportati al “Ruggi” per le cure necessarie.
Toccherà alle Forze dell’Ordine stabilire la dinamica dopo aver effettuato i rilievi.