Incidente stradale a Salerno in Viale Giuseppe Verdi dove si è verificato uno scontro tra due auto.

Una delle vetture si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto per le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco e i sanitari della VOPI e della Croce Bianca. I due feriti sono stati trasportati al “Ruggi” per le cure necessarie.

Toccherà alle Forze dell’Ordine stabilire la dinamica dopo aver effettuato i rilievi.