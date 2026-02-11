Incidente stradale questa mattina sulla Strada Provinciale 52 tra Teggiano e Sala Consilina.

Il conducente di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e ribaltandosi in un terreno. Per estrarre dall’abitacolo la persona ferita, un uomo di Teggiano, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

I sanitari del 118 lo hanno poi trasportato all’ospedale “Luigi Curto” a Polla per le cure necessarie.

Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina agli ordini del Capitano Salvatore Della Luna Maggio.